Mercato - OM : McCourt prêt à vendre l'OM ? Boudjellal répond à Ajroudi !

Publié le 10 juillet 2020 à 12h15 par A.M.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi a laissé entendre que Frank McCourt était ouvert à une vente de l'OM, Mourad Boudjellal s'est montré bien moins catégorique.

« Je les ai sentis à l’écoute dès le début. C’est la presse qui dit le contraire. Il était vendeur l’année dernière, pourquoi plus maintenant ? Il a même donné les chiffres et à quel prix il veut sortir. On n’est pas parti (sur le projet) comme ça… On veut investir et créer de la richesse à l’OM . » Dans les colonnes du Figaro , Mohamed Ayachi Ajroudi s'est montré assez serein concernant les intentions de Frank McCourt. En réalité, la position du Bostonien servirait simplement à faire grimper les enchères. Mais de son côté, Mourad Boudjellal est moins optimiste.

Boudjellal moins affirmatif qu'Ajroudi