Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet de Boudjellal ? «On ne peut pas y croire» !

Publié le 10 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Invité à commenter le projet de rachat de l'OM mené par Mourad Boudjellal, Romain Molina affiche de gros doutes à cause de la présence de Mohamed Ayachi Ajroudi.

Le projet de rachat de Mourad Boudjellal est entré dans une nouvelle phase. En effet, après avoir multiplié les apparitions médiatiques, les principaux acteurs de ce dossier sont désormais très discrets, puisqu'une banque a officiellement été mandatée afin de soumettre une offre de rachat à Frank McCourt. Les négociations ayant débuté, les sorties dans les médias vont se faire plus rares. Mais pour Romain Molina, cela ne rend pas plus crédible ce projet, notamment à cause de la présence de Mohamed Ayachi Ajroudi.

«Quand tu en parles de manière réfléchi, on ne peut pas y croire»