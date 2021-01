Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt préparerait une énorme bombe pour la vente de l'OM !

Publié le 20 janvier 2021 à 13h00 par A.D.

Frank McCourt s'activerait en coulisse pour vendre l'OM. Selon Romain Molina, le propriétaire du club phocéen préparerait actuellement sa sortie et aurait demandé de l'aide en Ligue 1.

En 2016, Frank McCourt a racheté l'OM avec l'immense ambition de remettre le club sur le devant de la scène. A travers son projet intitulé l' « OM Champions Project » , l'Américain voulait à tout prix replacer l'OM parmi les meilleurs clubs français, puis européens et offrir de nouveaux titres aux supporters marseillais. Mais après quatre ans à l'OM, Frank McCourt n'a pas du tout rempli sa mission. Et il aurait décidé de jeté l'éponge. Selon Romain Molina, le propriétaire de l'OM serait désormais prêt à abandonner le navire et s'activerait déjà en coulisses pour revendre le club. Pour parvenir à ses fins, Frank McCourt aurait même demandé l'appui d'un président de club de Ligue 1 pour trouver un acheteur.

« McCourt va se casser »