Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt aurait pu toucher le jackpot !

Publié le 4 février 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si l’OM a réussi quelques bonnes opérations financières cet hiver avec notamment les ventes de Morgan Sanson et Marley Aké, Frank McCourt aurait pu récupérer bien plus de liquidités grâce à Duje Caleta-Car et Florian Thauvin.

C’est un fait, l’OM a vécu un mercato hivernal très agité, autant dans le sens des arrivées que des départs ! Et dans l’optique de dégraisser ou de récupérer un peu de liquidités, Pablo Longoria a vendu Morgan Sanson à Aston Villa (16M€ + 3M€ de bonus), Marley Aké à la Juventus (8M€), et il a également laissé filer en prêt Nemanja Radonjic et Kevin Strootman. Objectif réussi pour pour le directeur sportif de l’OM qui soulage donc les fiances de Frank McCourt, et pourtant, Longoria aurait pu rapporter bien plus au propriétaire américain…

L’OM a refusé des offres pour Caleta-Car et Thauvin