Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt a pris le dossier brûlant du moment en main !

Publié le 17 mai 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir d’André Villas-Boas semble plus que jamais incertain à l’OM, Frank McCourt s’est prononcé sur ce cas épineux.

Jeudi, l’OM officialisait le départ d’Andoni Zubizarreta, qui aura donc passé trois ans et demi à la direction sportive du projet McCourt avant de rendre son tablier. Et de son côté, alors qu’il avait clamé tout au long de la saison qu’il lierait son sort à celui de Zubizarreta, André Villas-Boas pourrait donc claquer la porte dans les prochains jours. Et Frank McCourt, le propriétaire américain de l’OM, est sorti de son silence habituel pour évoquer cet épineux dossier.

McCourt a discuté avec AVB