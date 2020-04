Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez est retenu à l’OM !

Publié le 11 avril 2020 à 5h15 par T.M.

Alors qu’il est de plus en plus question d’un départ de Maxime Lopez cet été, du côté de l’OM, on compte sur la présence du milieu de terrain la saison prochaine.

Au moment où l’OM doit renflouer les comptes, une vente de Maxime Lopez pourrait faire du bien aux Phocéens. A l’approche du marché des transferts, les prétendants se multiplieraient pour le joueur d’André Villas-Boas. Courtisé par Tottenham et West Ham, le Français apparait toutefois comme la grande priorité de Monchi au FC Séville. Recalé par Maxime Lopez ces derniers mois, le club andalou entend cette fois rafler la mise. Mais du côté de l’OM, on tient aussi au milieu de terrain.

Lopez est nécessaire