Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour le chouchou de De Zerbi

Désormais officiellement nommé entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi aimerait attirer un de ses anciens joueurs lorsqu'il était encore à Sassuolo, Manuel Locatelli. Le technicien italien voudrait retrouver le milieu de terrain âgé de 26 ans à Marseille, mais encore faut-il réussir à s’entendre avec la Juventus, qui demanderait une somme importante pour s’en séparer.

Après avoir annoncé un accord de principe avec Watford pour le transfert d’Ismaël Koné vendredi dernier, l’OM devrait très bientôt accueillir sa deuxième recrue estivale. L’international canadien (21 sélections) va arriver dans le cadre d’une opération estimée à 12M€ hors bonus et devrait être suivi de Lilian Brassier. Cela fait plusieurs jours que le défenseur de 24 ans est annoncé proche de l’OM. Il est attendu ce mardi à Marseille afin de passer sa visite médicale et parapher un contrat de cinq ans.

Retrouvailles entre De Zerbi et Locatelli à l’OM ?

Roberto De Zerbi tient donc ses deux premières recrues en tant qu’entraîneur de l’OM, qui seront loin d’être les dernières. Après Ismaël Koné, la direction olympienne semble être à la recherche d’un autre joueur au milieu de terrain. Dans cette optique, İsmail Yüksek (25 ans, Fenerbahçe) serait sur les tablettes de l’OM, tout comme Manuel Locatelli (26 ans). D’après Foot Mercato, Roberto De Zerbi aimerait retrouver celui qui était l’un de ses chouchous lorsqu'il officiait encore à Sassuolo.

Les conditions de la Juventus