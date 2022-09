Foot - Mercato - OM

OM : Marseille se mobilise, un retour fracassant prend forme

Publié le 16 septembre 2022 à 17h00 par Arthur Montagne

Poussé au départ cet été, Bamba Dieng est finalement resté à l'OM après avoir vu sa visite médicale échouer à l'OGC Nice. Mais depuis le début de saison, l'international sénégalais n'a toujours pas joué malgré son retour dans le groupe à l'entraînement. Et visiblement, Bamba Dieng pourrait même retrouver prochainement du temps de jeu.

Enfin le bout du tunnel pour Bamba Dieng ? Ecarté du groupe durant tout l'été en vue de faciliter son transfert, l'international sénégalais est finalement resté à l'OM. Et pour cause, malgré un accord à hauteur de 12M€ avec l'OGC Nice, le transfert a capoté à cause d'un problème à la visite médicale. Par conséquent, il est désormais acté que Bamba Dieng restera au moins jusqu'au mercato d'hiver, et avec le départ de Cédric Bakambu, l'international sénégalais, qui a réintégré l'entraînement collectif, pourrait prochainement retrouver les terrains.

«Il est motivé comme jamais»

En tout cas, Bamba Dieng se tient prêt comme l'explique Pape Gueye en conférence de presse : « Bamba, c’est quelqu’un qui est adorable. Les gens ne le connaissent pas, et malgré son faible temps de jeu, t’as envie de l’aider. Il ne va pas te le demander, mais t’as envie de le faire. Je suis beaucoup resté avec lui à cette période, je sais que c’est dur, il n’a pas beaucoup de gens ici en France avec lui. J’ai joué ce rôle de grand frère, mais il est motivé comme jamais . »

«Il fait des séances à 100%»

Relancé sur son compatriote, le milieu de terrain de l'OM en rajoute une couche : « Il fait des séances à 100%, il n’a qu’une envie c’est de montrer ses qualités. C’est un club qu’il aime. Il a montré de bonnes choses, et il n’est pas à sa fin, et il a envie de retrouver la compétition. J’espère que ça va se débloquer pour lui . » Autrement dit, l'état d'esprit de Bamba Dieng paraît irréprochable.

Tudor ouvre la porte à Dieng