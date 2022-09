Foot - Mercato - OM

OM : À Marseille, Pablo Longoria peut souffler pour Igor Tudor

Publié le 16 septembre 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Au vu de son début de saison plutôt convaincant à l’OM, Igor Tudor aurait tapé dans l’oeil du comité de direction de la Juventus, où Massimiliano Allegri ne répondrait plus aux attentes bianconeri. Néanmoins, financièrement parlant, la Vieille Dame ne pourrait pas se séparer d’Allegri et ne serait en mesure d’apporter que certains changements dans son staff.

Au tout début de l’ère Igor Tudor à l’OM cet été, tout n’était pas rose. En effet, en raison des diverses échauffourées avec certains joueurs du club phocéen, l’atmosphère n’était pas au beau fixe, mais le président Pablo Longoria l'a toujours défendu. À cela se sont ajoutés des résultats décevants lors des matchs de préparation en juillet dernier. Mais depuis, la mayonnaise a pris et la méthode Tudor commence à être visible et en parallèle les résultats suivent. Au point où le technicien croate ferait déjà des envieux.

Apprécié à l’OM, Tudor l’est aussi à Turin

Après Calciomercato.it, c’est La Repubblica qui a affirmé ce vendredi qu’Igor Tudor aurait la cote au sein de la direction de la Juventus alors que Massimiliano Allegri peine à mettre en place la même chose que lors de son premier passage sur le banc turinois. Pour autant, il ne faudrait pas vraiment s’attendre à une arrivée d’Igor Tudor à la Juventus.

Allegri, financièrement intouchable à la Juventus ?

Toujours selon les informations de La Repubblica , la Juventus ne pourrait pas se séparer de Massimiliano Allegri en raison de son juteux contrat signé à son retour à l’été 2021 qui le lie à la Vieille Dame jusqu’en juin 2025 et via lequel il percevrait des revenus annuels de 7M€. D’après Sky Sport , le salaire d’Allegri s’élèverait plutôt à 9M€ par an et ce serait la raison pour laquelle il ne pourrait pas être remercié.

Un changement de staff, mais pas de coach à la Juve