OM : Le ton est donné pour Bamba Dieng après son faux transfert

Publié le 16 septembre 2022 à 15h10 par Thomas Bourseau

Proche de Leeds United et surtout de l’OGC Nice lors de la deadline day du mercato estival, Bamba Dieng est finalement resté à l’OM, ce qui était sa volonté première. Et à présent, Dieng veut regagner sa place et convaincre Igor Tudor de s’appuyer sur ses services.

Comme L’Équipe le révélait pendant le mercato estival, Pablo Longoria comptait renflouer les caisses de l’OM grâce entre autres à la vente de Bamba Dieng qui aurait pu se concrétiser à l’OGC Nice lors du deadline day si le Sénégalais avait apportait satisfaction lors de sa visite médicale. Finalement, Dieng est resté à l’OM où Igor Tudor ne compte pas vraiment sur ses services, lui qui n’a jamais été dans le groupe de l’OM depuis le début de la saison.

« Il est motivé comme jamais »

Coéquipier de Dieng à l’OM et compatriote sénégalais, Pape Gueye est monté au créneau en conférence de presse ce vendredi. « Bamba, c’est quelqu’un qui est adorable. Les gens ne le connaissent pas, et malgré son faible temps de jeu, t’as envie de l’aider. Il ne va pas te le demander, mais t’as envie de le faire. Je suis beaucoup resté avec lui à cette période, je sais que c’est dur, il n’a pas beaucoup de gens ici en France avec lui. J’ai joué ce rôle de grand frère, mais il est motivé comme jamais. ».

« C’est un club qu’il aime »