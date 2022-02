Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda a bien reçu une offre inattendue cet hiver !

Publié le 4 février 2022 à 3h30 par A.M.

Devenu remplaçant de Pau Lopez à l'OM, Steve Mandanda a bien reçu une offre de Lorient comme l'assure Loïc Féry, le président des Merlus.

Depuis le début de la saison, Steve Mandanda a perdu sa place dans les buts de l'OM face à Pau Lopez. Par conséquent, un départ cet hiver a été évoqué et l'international français n'a pas manqué d'opportunités. Et pour cause, l'ASSE aurait tenté sa chance, tout comme Lorient. Dans les dernières heures du mercato, les Merlus ont fait le forcing pour attirer l'ancien Havrais. Loïc Féry, président du club breton confirme avoir tenté sa chance pour attirer Steve Mandanda.

Lorient confirme pour Mandanda