Mercato - OM : Luiz Gustavo a bien failli entraîner un autre départ…

Publié le 31 mai 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Si André Villas-Boas a finalement décidé de rester à l’OM, les points de désaccord avec sa direction ne manquent pas. Et cela remonte jusqu’au départ de Luiz Gustavo l’été dernier…

Après l’annonce du départ d’Andoni Zubizarreta, l’avenir d’André Villas-Boas avait également fait couler beaucoup d’encre, et l’entraîneur portugais de l’OM semble lui aussi passé proche de claquer la porte. Finalement, il a donc décidé de poursuivre l’aventure la saison prochaine sur le banc du club phocéen, mais les tensions entre Villas-Boas et la direction de l’OM seraient pourtant nombreuses et palpables depuis un an.

Une version différente sur le transfert de Luiz Gustavo

Comme l’a révélé Libération samedi dans une enquête consacrée aux coulisses de l’OM, André Villas-Boas avaient identifié un certain nombre de problèmes au sein du club, et ces derniers auraient pu provoquer son départ. Parmi ces désaccords, le bon de sortie accordé à par la direction de l’OM à Luiz Gustavo qui a été transféré à souhaitait le conserver. En clair, dès son arrivée au club, Villas-Boas aurait été mis au pied du mur, et le départ de Gustavo aurait été l’une des premières sources de tension.