Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mourinho relance pour Coutinho !

Publié le 31 mai 2020 à 1h30 par La rédaction

Alors qu’il fait partie des joueurs sur le départ au FC Barcelone, Philippe Coutinho susciterait l’intérêt de Tottenham.

Le Barça ne devrait pas se battre pour conserver Philippe Coutinho cet été. Le Brésilien, qui s’apprête à revenir à Barcelone après son prêt du côté du Bayern Munich, pourrait vite repartir. En effet, le club catalan ne compte pas sur son joueur et chercherait à s’en débarrasser. Si comme beaucoup de joueurs du Barça le nom de Philippe Coutinho a été évoqué dans la transaction pour Lautaro Martinez de l’Inter, c’est finalement à Tottenham que le joueur pourrait poser ses valises.

Tottenham veut se faire prêter Coutinho