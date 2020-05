Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien prodige tenté par un retour ?

Publié le 31 mai 2020 à 1h00 par A.C.

Thiago Alcantara, ancienne pépite du centre de formation du FC Barcelone, aimerait bien revenir en Catalogne.

Au cours des années 2000, le FC Barcelone a impressionné tout le monde par son jeu, mais également par sa formation. Andrés Iniesta, Xavi, Lionel Messi, Gerard Piqué, Cesc Fabregas... on ne compte plus les stars qui ont fait leurs classes à La Masia, avant d’intégrer l’équipe première. Thiago Alcantara a été en quelque sorte le dernier de cette lignée. Annoncé comme le grand successeur d’Iniesta et de Xavi, l’Espagnol a surpris tout le monde en 2013, lorsqu’il a choisi de rejoindre Pep Guardiola au Bayern Munich. Sept saisons et six titres de champion d’Allemagne après, il commencerait à avoir la nostalgie de la Catalogne.

Thiago Alcantara penserait à un retour au Barça