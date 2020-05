Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé pourrait coûter… 220M€ !

Publié le 31 mai 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG et alors qu’il intéresserait le Real Madrid, Kylian Mbappé n’aurait rien perdu de sa valeur sur le marché malgré la crise du Covid-19.

La crise sanitaire du Covid-19 ayant particulièrement impacté les finances des clubs, la valeur des joueurs a donc logiquement baissé. D’ailleurs, certains spécialistes craignent que même les éléments qui disposaient jusqu’ici d’une très grosse cote aient vu leur valeur considérablement chuté ces dernières semaines. Mais selon Willy Sagnol, qui a évoqué le sujet sur les ondes de RMC , les gros noms et notamment ceux du PSG conserveront une grosse valeur sur le marché des transferts. Il prend notamment en exemple un certain Kylian Mbappé…

« Mbappé vaut 220M€, et Neymar 250M€ »