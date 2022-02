Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez, Ünder... Cette punchline sur les deux coups de Longoria !

Publié le 2 février 2022 à 1h30 par A.C.

Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Roma, a fait une sortie remarquée sur les départs de Pau Lopez et de Cengiz Ünder. Les deux ont rejoint l’OM l’été dernier, dans le cadre de prêts avec des options d’achat facilement atteignables.

Ils font partie des très beaux coups signés par Pablo Longoria depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. Promesse du football turc, Cengiz Ünder n’a pas su confirmer à l’AS Roma et se relance peu à peu avec Jorge Sampaoli, pour qui il est un cadre indiscutable. Il a été accompagné par Pau Lopez, dont l’arrivée ne s’est pas faite sans problèmes, mais qui a désormais détrôné Steve Mandanda, devenant le titulaire dans les cages de l’OM. Pas étonnant donc si leurs options d’achats ont été levées...

« Quand je suis arrivé ici, Pau Lopez et Under ne jouaient pas »