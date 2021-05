Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lopez joue un drôle de tour à Longoria...

Publié le 8 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de son ami Boubacar Kamara, Maxime Lopez estime que le moment est venu pour lui de quitter l'OM.

« On a parlé avec le clan Kamara. Il a dit qu’il était focalisé sur la fin de la saison. Après ça, on discutera. C’est toujours une question de parler (...) Notre intention est de continuer à parler avec Bouba. On doit continuer à discuter, à trouver la meilleure solution ». Il y a quelques jours, Pablo Longoria affichait sa volonté de conserver Boubacar Kamara. Un dossier toutefois délicat puisque le contrat du jeune joueur formé à l'OM s'achève en juin 2022 et que sa valeur marchande permettrait au club phocéen de récupérer une belle somme. D'ailleurs, Maxime Lopez, qui a rejoint Sassuolo l'été dernier, conseille à son ancien coéquipier de suivre son exemple en s'envolant pour l'étranger.

Lopez conseille à Kamara de quitter l'OM