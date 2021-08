Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se voit conseiller un international algérien !

Publié le 5 août 2021 à 3h15 par A.M.

Ancien joueur de l’OM, Mamadou Niang n’a pas caché sa volonté de voir le club phocéen miser sur Zinedine Ferhat.

Très actif, l’OM a déjà bouclé l’arrivée de huit renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres. Et pourtant ce n’est pas terminé. « On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert », confiait récemment Pablo Longoria. Dans cette optique, Mamadou Niang estime que Zinedine Ferhat a le profil idéal.

