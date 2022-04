Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une réponse claire pour cette vente estivale !

Publié le 27 avril 2022 à 5h30 par Thomas Bourseau

Alors que le nom de Duje Caleta-Car est revenu avec insistance du côté de West Ham pour un éventuel transfert, le défenseur de l’OM ne figurerait plus dans les petits papiers de la direction des Hammers.

Comme ce fut déjà le cas à l’hiver 2021 et lors du dernier mercato estival, le dossier Duje Caleta-Car serait susceptible d’une nouvelle fois animer le marché des transferts de l’OM. Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait fait du transfert du défenseur croate un dossier chaud. Annoncé encore une fois sur le départ en janvier dernier pour la Premier League, Caleta-Car semblait avoir la cote à West Ham.

West Ham n’est plus intéressé par Caleta-Car !