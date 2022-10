Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un appel du pied en Ligue 2

Publié le 31 octobre 2022 à 05h45

Thibault Morlain

A 24 ans, Bilal Boutobba évolue aujourd’hui en Ligue 2 du côté de Niort. Formé à l’OM, le milieu offensif avait fait le choix de quitter le club phocéen en 2016 pour prendre la direction du FC Séville. Mais voilà que son histoire avec l’OM pourrait ne pas être terminée. Il a en tout cas fait passer un message à Pablo Longoria pour cela.

Très prometteur quand il était au centre de formation de l’OM, Bilal Boutobba n’a jamais réussi à exploser au sein de l’équipe première. Et finalement, le Franco-algérien a fait le choix de quitter la Canebière à l’été 2016. Un choix pas vraiment payant puisque Boutobba a enchainé les échecs, d’abord au FC Séville puis à Montpellier.

OM : Lopez, Payet… Le vestiaire de Tudor sur les nerfs après la nouvelle désillusion https://t.co/RIKkfApf5v pic.twitter.com/GJgjmrKrqo — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

« J’aimerais revenir à l’OM »

Aujourd’hui, Bilal Boutobba se relance en Ligue 2, sous le maillot de Niort. De quoi lui permettre de retrouver le plus haut niveau ? C’est ce qu’il vise, d’autant plus qu’il aimerait bien revenir du côté de l’OM à l’avenir. En effet, pour L’Equipe , Boutobba a expliqué : « Plus tard, j'aimerais revenir à l'OM. Pour moi, c'est le plus grand français, mais ça dépendra de ma carrière et de mon histoire. Pour l'instant, je ne me projette pas jusque-là ».

« Je n’ai pas de regrets »