Mercato - OM : Longoria réclame 10M€ pour un transfert !

Publié le 14 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

Libre en fin de saison, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM cet hiver, mais pour cela, il faudra lâcher environ 10M€. L'AS Roma est dans le coup.

Le dossier Kamara est très chaud à l'OM. Et pour cause, le contrat du jeune Marseillais s'achève en juin prochain et il ne semble pas disposé à prolonger son bail du côté du club phocéen. Par conséquent, afin d'éviter un départ libre, l'OM pourrait être tenté de vendre Boubacar Kamara dès cet hiver et ainsi récupérer une petite indemnité de transfert et réaliser une économie sur la masse salariale.

L'OM prêt à lâcher Kamara cet hiver pour 10M€