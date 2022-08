Foot - Mercato - OM

OM : Longoria peut souffler pour le transfert d’Alexis Sanchez

En quête d’un nouvel attaquant cet été, l’OM travaillerait sur le transfert d’Alexis Sanchez depuis plusieurs semaines déjà. Néanmoins, le Chilien ferait des envieux sur le marché et disposerait d’autres options que le club phocéen pour son avenir. Toutefois, Pablo Longoria pourrait se rassurer puisque le joueur de 33 ans aurait mis une piste de côté, privilégiant l’OM.

Afin de renforcer l’attaque d’Igor Tudor, Pablo Longoria a officialisé l’arrivée de Luis Suarez en provenance de Grenade il y a quelques semaines déjà. Mais le président de l’OM ne compterait pas s’arrêter là. Pablo Longoria chercherait un nouvel attaquant et suivrait quelques pistes sur le marché. Il aurait d’ailleurs déjà quelques noms sur sa liste comme comme Alexis Sanchez. Indésirable du côté de l’Inter, le Chilien travaillerait pour rompre sa dernière année de contrat et se retrouver libre cet été. Pablo Longoria pourrait donc en profiter et se jeter sur l’occasion. Néanmoins, le président marseillais aurait dû faire face à la concurrence dans ce dossier.

🚨🔁 #Galatasaray have open talks with Alexis #Sanchez 3 days ago, to try to hijack the deal with #OM.📌 The 🇨🇱 player prefers the 🇫🇷 club, with which the negotiation is in finalization. So, to date, the chances of the 🇹🇷 team are low. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/kHgsjGlbRd