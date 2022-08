Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a eu très chaud pour le transfert d’Alexis Sanchez

Désireux de se renforcer en attaque malgré l’arrivée de Luis Suarez cet été, l’OM pousserait de plus en plus pour s’attacher les services d’Alexis Sanchez. Pablo Longoria toucherait au but suite aux avancées de ce dossier ces dernières heures. Mais le président du club phocéen a été menacé pour le recrutement du Chilien.

Alors qu’Igor Tudor a le choix entre Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu, Luis Suarez et Bamba Dieng en attaque, Pablo Longoria serait toujours à la recherche d’un nouvel attaquant cet été. Le président du club phocéen explorerait quelques pistes sur le marché des transferts et se rapprocherait de plus en plus d’Alexis Sanchez. Le Chilien essaye de rompre sa dernière année de contrat avec l’Inter afin d'être libre cet été. Pablo Longoria devrait donc en profiter. Toutefois, le président de l’OM aurait été menacé sur ce dossier.

🚨🔁 #Galatasaray have open talks with Alexis #Sanchez 3 days ago, to try to hijack the deal with #OM.📌 The 🇨🇱 player prefers the 🇫🇷 club, with which the negotiation is in finalization. So, to date, the chances of the 🇹🇷 team are low. 🐓⚽#Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/kHgsjGlbRd