Mercato - OM : Longoria l’attend à Marseille, Vieira lui lâche sa réponse

Président de l’OM, Pablo Longoria se tiendrait prêt à dégainer une offre de contrat pour Wilfried Zaha alors qu’il pourrait devenir agent libre à l’issue de la saison. Cependant, Patrick Vieira aurait à coeur de contrecarrer les plans de l’Olympique de Marseille.

Après une brève parenthèse à Manchester United et Cardiff, Wilfried Zaha est revenu en 2015 là où tout a commencé pour lui, à savoir Crystal Palace. Figure de proue des Eagles depuis, l’international ivoirien est sous contrat jusqu’en juin prochain au sein du club londonien. Cependant, il se pourrait que son aventure à Palace prenne fin dans les prochaines semaines et cela pourrait faire les affaires de l’OM.

Longoria veut dégainer une offre pour Zaha, l’Ivoirien veut connaître autre chose

Président de l’OM, Pablo Longoria aurait des vues sur Wilfried Zaha selon 90min . D’ailleurs, le principal intéressé aimerait connaître une expérience en dehors des frontières anglaises. En l’état, la branche britannique du média a révélé que Zaha ne comptait pas prolonger son contrat à Crystal Palace et donc, prévoirait de s’en aller libre de tout contrat. Une aubaine pour l’OM qui préparerait une offre de contrat dès l’ouverture du mercato hivernal.

«Nous voulons grandir avec Wilfried comme l'un de nos leaders, mais la décision doit être la sienne»