Mercato - OM : Longoria est sous pression pour ce transfert !

Publié le 4 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

Interrogé sur son avenir à l'OM alors qu'il est prêté sans option d'achat par Schalke 04, Amine Harit reconnaît que d'autres clubs sont intéressés.

Ces derniers jours, Jorge Sampaoli ouvrait la porte à un transfert définitif d'Amine Harit. « Evidemment, depuis qu'on l'a fait signer on espère qu'il va rester longtemps. Je n'ai pas eu la patience pour profiter de lui plus tôt, mais désormais j'espère en profiter beaucoup », assurait l'entraîneur de l'OM. Prêté sans option d'achat par Schalke 04, Amine Harit se verrait bien rester mais révèle l'intérêt d'autres clubs.

«Il y a d'autres clubs qui sont intéressés»