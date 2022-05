Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 mai 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Malgré les grandes hésitations des dernières semaines au sujet de son avenir, Kylian Mbappé aurait finalement décidé de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid à l’issue de son contrat en juin.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? La situation contractuelle de l’attaquant français fait couler beaucoup d’encre depuis un bon moment, et ce feuilleton semblait même totalement relancé il y a quelques semaines puisque le10sport.com vous révélait que Mbappé et son entourage étaient en pleine hésitation face aux arguments avancés par le PSG pour une prolongation. Mais le verdict est tombé…

Mbappé aurait choisi Madrid