Mercato - Real Madrid : Terrible nouvelle pour Ancelotti dans ce dossier à 100M€ !

Publié le 4 mai 2022 à 0h00 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de West Ham, Declan Rice aurait tapé dans l'oeil de Carlo Ancelotti. Toutefois, le coach du Real Madrid pourrait voir Manchester United lui jouer un terrible coup sur ce dossier.

Auréolé d'un nouveau titre en Liga, le Real Madrid prépare déjà la saison prochaine, même s'il est toujours en lice en Ligue des Champions. En effet, le club merengue s'active en coulisses pour bâtir la meilleure équipe possible pour la saison prochaine. Dans cette optique, Carlo Ancelotti a coché plusieurs noms en vue du mercato estival et notamment celui de Declan Rice, qui serait évalué à plus de 100M€ par West Ham. Toutefois, l'entraineur du Real Madrid serait opposé à un adversaire redoutable sur ce dossier : Manchester United.

Manchester United prêt à quadrupler le salaire de Declan Rice ?