Mercato - Barcelone : Le rendez-vous est fixé pour cette priorité de Laporta !

Publié le 3 mai 2022 à 23h30 par Pierrick Levallet

Misant sur la jeunesse afin de mener à bien son projet à long terme, le FC Barcelone tente depuis plusieurs mois maintenant de prolonger le contrat de Gavi. Et une nouvelle réunion devrait se tenir prochainement pour poursuivre les négociations.

Afin de se reconstruire sur le long terme, Joan Laporta a donné à la jeunesse une place importante dans son projet au FC Barcelone. Dans cette optique, le club catalan a rapidement prolongé Ansu Fati et Pedri, respectivement jusqu’en 2027 et 2026. Depuis, le FC Barcelone a également officialisé la prolongation de Ronald Araujo, devenu incontournable dans la charnière centrale de Xavi. Désormais, Joan Laporta se focalise sur l’extension du contrat de Gavi, véritable révélation catalane cette saison. Et une nouvelle réunion devrait se tenir prochainement pour poursuivre les négociations.

Une réunion est prévue