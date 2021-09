Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est satisfait de son joli coup à Barcelone !

Publié le 22 septembre 2021 à 14h45 par Th.B.

Malgré un temps de jeu minime au FC Barcelone, Konrad de la Fuente s’est montré en jambes dès ses débuts à l’OM. Une adaptation fulgurante qui plairait au club phocéen.

Formé au FC Barcelone où il a évolué avec la réserve et plus brièvement avec l’équipe première avec laquelle il n’a disputé que trois rencontres depuis sa première apparition en 2020, Konrad de la Fuente a définitivement été transféré à l’OM cet été où il s’est déjà bien plus montré que lorsqu’il arboré la tunique blaugrana. Avec ses deux passes décisives face à Montpellier et l’ASSE en août dernier, l’ailier de l’OM a fait savoir qu’il aimerait pouvoir inscrire son premier but sous les couleurs olympiennes face à Angers ce mercredi soir en conférence de presse ces dernières heures.

L’OM est satisfait de l’intégration de Konrad de la Fuente !