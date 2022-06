Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria enchaîne les pistes, un joli coup est confirmé pour cet été

Publié le 28 juin 2022 à 21h30 par Dan Marciano

Les rumeurs s'enchaînent en ce début de mercato estival du côté de l'OM. De nombreux profils sont annoncés dans le viseur de Pablo Longoria, notamment celui de Manuel Benson. Un joueur offensif, qui ne dirait pas non à un départ à Marseille cet été. Dimanche dernier, son agent a été aperçu aux abords du Vélodrome.

Une barre symbolique a été franchie ces dernières heures. Depuis le début du mercato estival, plus de 100 joueurs ont été annoncés dans le viseur de l'OM. Pour l'heure, le club marseillais n'a enregistré aucune recrue, mais les premières signatures sont attendues, alors que la DNCG a donné son feu vert après avoir épluché les comptes. Entraîneur de l'équipe première, Jorge Sampaoli n'hésite pas à mettre la pression sur ses responsables pour obtenir une équipe compétitive la saison prochaine, notamment en Ligue des champions. Comme à son habitude, Pablo Longoria suit plusieurs joueurs, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe. Ce mardi, une nouvelle piste de l'OM a été confirmée.

L'OM tente bien le coup pour Manuel Benson

Le 21 juin dernier, la DH Les Sports+ fait part d'un intérêt de l'OM pour Manuel Benson, joueur de 25 ans évoluant en Belgique, au Royal Antwerp. Une information confirmée ce mardi par Le Phocéen . Le nom de l'ailier droit serait bien présent sur la short-list établie par Pablo Longoria. L'OL et Schalke 04 seraient aussi présents dans ce dossier. Interrogé sur un possible transfert à l'OM, le clan Benson a ouvert la porte à une arrivée, précisant que son style spectaculaire pourrait satisfaire Jorge Sampaoli.



Younous You Oumouri, agent du joueur Manuel Benson (ailier de 25 ans) qui fait partie des cibles de l'Olympique de Marseille a publié des photos de lui devant le stade Vélodrome 🤔🤔 pic.twitter.com/OfdThzmkEg — Arnaud Allez L'OM 💙🤍 (@arnaud60000g) June 26, 2022

« Il est pétri de talent technique, doté d'une grosse accélération et de grosses facultés à éliminer »

Connaisseur du championnat belge, Romain Van der Pluym a décrit son style de jeu. « Il a un profil technique propre aux gamins formés à l'académie Jean-Marc Guillou à Lierse. Il a juste mis du temps à exploser, car il était assez chétif sur le plan physique, et a dû passer par la D2 et les Pays-Bas. C'est donc à Antwerp qu'il s'est véritablement révélé la saison dernière. Il est pétri de talent technique, doté d'une grosse accélération sur les premiers mètres et de grosses facultés à éliminer. Un petit format racé, et un gars très agréable » a déclaré le journaliste belge de la Dernière Heure dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Son agent signale sa présence à Marseille

Les rumeurs se sont intensifiées, notamment depuis que l'agent de Manuel Benson a posté des photos de Marseille ce dimanche sur les réseaux sociaux. Younous You Oumouri était notamment présent devant le stade Vélodrome. Pour s'entretenir avec Pablo Longoria ? Nul ne le sait, mais l'OM semble être une destination de choix pour le joueur.