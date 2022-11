Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria calme tout le monde pour cet hiver

Publié le 9 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

A quelques semaines de l’ouverture du mercato d’hiver, le 1er janvier prochain, Pablo Longoria s’est prononcé sur les ambitions de l’OM en terme de recrutement. Et clairement, il ne faut pas s’attendre à beaucoup de mouvements.

Très actif lors du mercato estival, l'OM devrait être beaucoup plus discret durant le mois de janvier. Et pour cause, l'élimination du club phocéen de toutes compétitions européennes a deux conséquences. La première est économique et pousse l'OM à vendre afin de renflouer ses caisses. La seconde est sportive. En ne disputant que la Ligue 1 et la Coupe de France, l'OM n'a plus besoin d'un effectif important. C'est la raison pour laquelle Pablo Longoria assure qu'il ne sera pas très actif cet hiver.

Peu de mouvements à l'OM cet hiver ?

« Je considère toujours ce mercato d'hiver comme un marché d'opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu'est-ce que le marché peut t'offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l'intérieur de ton effectif ? Même s'il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu'on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d'effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C'est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l'âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison », assure le président de l'OM à Foot Mercato .

