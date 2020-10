Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a reçu une aide précieuse pour le départ de Lopez !

Publié le 12 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Prêté à Sassuolo, Maxime Lopez retrouvera un autre natif de Marseille au sein du club italien, à savoir Jérémie Boga dont le nom a d'ailleurs circulé du côté de l'OM cet été.

A un an de la fin de son contrat, et alors qu'il n'entrait plus totalement dans les plans d'André Villas-Boas, Maxime Lopez a quitté son club formateur. Le jeune milieu de terrain de l'OM a été prêté à Sassuolo avec une option d'achat qui deviendra obligatoire selon un nombre de matches disputés cette saison. Mais alors qu'il découvrira son premier club en dehors de l'OM, Maxime Lopez pourra compter sur la présence de Jérémie Boga, lui aussi naît à Marseille.

Maxime Lopez retrouve Jérémie Boga