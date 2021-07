Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a réalisé une transaction magistrale !

Publié le 24 juillet 2021 à 6h45 par A.M.

Alors que l'option d'achat de Leonardo Balerdi était fixée à 14M€, l'OM a finalement conservé l'Argentin pour 8M€. Une très belle affaire.

En fin de saison, l'OM a pris un gros risque en décidant de ne pas lever l'option d'achat de Leonardo Balerdi, estimée à 14M€. Malgré tout, Pablo Longoria avouait que le défenseur argentin lui avait fait une promesse : « On s'est fait une promesse avec Leo, il voulait refuser les offres. On considère que c'est un joueur de grand avenir. Je le remercie car il a tenu sa parole et nous a aidé dans les négociations avec Dortmund. Maintenant on va continuer à travailler ». Mais c'était un risque payant.

Balerdi recruté deux fois moins cher

En effet, après avoir pris le risque de ne pas lever l'option d'achat de Leonardo Balerdi, l'OM s'est relancé dans des négociations avec le Borussia Dortmund afin de boucler le transfert définitif du défenseur argentin. Et Pablo Longoria a réussi à obtenir un énorme rabais puisque Leonardo Balerdi a finalement débarqué pour 8M€, soit quasiment deux fois moins cher que le montant de l'option d'achat initialement fixée. Une belle opération et pari payant.