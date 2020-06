Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM n’est vraiment pas à vendre ? La réponse !

Publié le 30 juin 2020 à 5h30 par T.M.

En réponse aux déclarations de Mourad Boudjellal, Jacques-Henri Eyraud avait assuré que l’OM n’était pas à vendre. Est-ce le cas ?

Désormais, tout le monde ne parle que du rachat de l’OM. Depuis l’annonce fracassante de Mourad Boujellal, les fans phocéens se mettent à rêver devant les sommes XXL évoquées dans ce projet pharaonique. Mais encore faut-il que Frank McCourt accepte de quitter le navire. Et ce samedi, au lendemain de la sortie de l’ancien patron du RCT, alors qu’une conférence de presse était organisée par le club phocéen, tout le monde attendait une réaction concernant une possible vente. Et le sujet a finalement été rapidement évacué par Jacques-Henri Eyraud, qui a alors assuré : « Je remercie les gens qui portent un intérêt y compris pour l’OM, mais je voulais vous dire que nous ne sommes pas intéressés par la cession de l’OM, l’OM n’est pas à vendre ».

« Eyraud n’a pas les clés du camion »