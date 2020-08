Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas n'a aucune chance avec Todibo !

Publié le 24 août 2020 à 0h30 par D.M.

À en croire la presse espagnole, l’OM voudrait s’attacher les services de Jean-Clair Todibo. Toutefois, un transfert cet été paraît improbable en raison des difficultés financières du club.

Malgré de grosses difficultés financières, l’OM est parvenu à se renforcer. Le club marseillais a enregistré l’arrivée de Pape Gueye, mais aussi de Leonardo Balerdi. Prêté par le Borussia Dortmund, le joueur argentin essaiera de s’installer en défense centrale. Toutefois, l’OM ne voudrait pas s’arrêter en si bon chemin et souhaiterait recruter un nouveau défenseur. Selon Sport , André Villas-Boas aurait ciblé le joueur du FC Barcelone Jean-Clair Todibo afin notamment de combler les possibles départs de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara. Toutefois selon le journaliste de Football Club Marseille Nicolas Filhol, l’OM n’a pas les moyens d’accueillir Jean-Clair Todibo

« L’OM n’a même pas de quoi acheter une canette de bière ! »