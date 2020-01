Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'OM cherche bien à vendre en janvier

Publié le 24 janvier 2020 à 1h10 par La rédaction

Si le président Eyraud tient un discours beaucoup plus nuancé, tous les faits amènent à penser que l'OM se multiplie pour boucler au moins une grosse vente avant la fin janvier. Explication.

SI Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, a déclaré hier qu'il n'y avait aucune vente programmée par le club avant la fermeture du mercato hivernal, on n'est pas obligé de le croire, bien au contraire…

Payet premier concerné

En effet, si l'on analyse les faits, tout porte à croire que le club phocéen travaille au contraire activement pour réaliser une ou deux grosses ventes sur le marché anglais avant la fin du mois de janvier. Ce n'est pas un hasard si le club a nommé Paul Aldridge, qui dispose d'un très gros réseau outre Manche, à un poste de conseiller spécial. Sa mission est clairement d'obtenir des offres XXL dans la dernière semaine de janvier ou au plus tard en juin, afin de permettre à l'OM d'équilibrer ses comptes. Logiquement, Dimtri Payet est le premier ciblé : non seulement son départ libérerait le budget d'un très gros salaire mais son niveau de performance actuel et son profil offensif le rendent beaucoup plus vendable à court terme sur le marché anglais. Ce n'est donc pas un hasard si des intérêts anglais pour Payet commencent à sortir dans les médias.