Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur l’avenir de Todido !

Publié le 24 janvier 2020 à 0h00 par A.D.

Jean-Clair Todibo a été prêté avec option d’achat à Schalke 04. Jochen Schneider, le directeur sportif de Gelsenkirchen, a fait passer un message sur l’avenir du défenseur du FC Barcelone.

Le FC Barcelone ou Schalke 04 ? Telle sera la question pour Jean-Clair Todibo en fin de saison. Le 15 janvier, le FC Barcelone a annoncé le départ de son défenseur français. L’ancien du Toulouse FC a été prêté à Schalke jusqu’à la fin de la saison. Lors du prochain mercato estival, le club allemand pourra activer une option d’achat de 25M€, plus 5M€ de bonus. Si la direction de Schalke décide de lever cette clause, le Barça pourra le racheter plus tard grâce à un chèque de 50M€, plus 10M€ de bonus. Lors de la présentation officielle de Jean-Clair Todibo, Jochen Schneider a annoncé la couleur pour l’avenir de son nouveau protégé.

«C’est mieux d’avoir une option haute que pas du tout»