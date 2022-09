Foot - Mercato - OM

OM : Lewandowski a mis son grain de sel dans ce transfert

Publié le 22 septembre 2022 à 03h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Prêté avec option d’achat par l’OM à la Juventus Turin, Arkadiusz Milik a changer d’air en toute fin de mercato estival alors que le club italien lui faisait les yeux doux depuis maintenant plusieurs années. Et son compatriote Robert Lewandowski avoue lui avoir conseillé depuis un moment de rejoindre la Juve.

En difficulté à l’OM la saison passée puisqu’il n’entrait pas forcément dans les plans de Jorge Sampaoli qui n’en faisait plus un titulaire indiscutable, Arkadiusz Milik a fini par quitter le club phocéen. En toute fin de mercato estival, le buteur polonais de 28 ans a rallié la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et il a semblé soulagé de quitter l’OM.

« Un moment spécial dans ma vie »

Le jour de sa conférence de presse de présentation à la Juventus, le 31 août dernier, Milik ne dissimulait pas son émotion : « C'est un moment spécial dans ma vie. Jouer dans un si grand club a toujours été mon objectif et maintenant c'est génial. Maintenant, je dois tout donner et marquer. Je vais bien physiquement, j'ai marqué en France, mais le passé ne compte pas, seul ce que je vais faire ici et les pages que vais écrire avec la Juventus compteront », indique le buteur polonais. Et cette idée de rallier la Juventus lui a par ailleurs été suggérée par un autre grand buteur qu’il connaît bien…

Lewandowski a conseillé la Juve à Milik