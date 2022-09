Foot - Mercato - OM

OM : Milik a quitté l’OM, Lewandowski valide totalement

Publié le 20 septembre 2022 à 18h30 par Thibault Morlain

Bien que Jorge Sampaoli a quitté l’OM cet été, Arkadiusz Milik n’entrait pas forcément dans les plans d’Igor Tudor. Ainsi, le Polonais était poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Et finalement, le buteur a fait ses valises. L’ancien de Naples a fait son retour en Italie, étant prêté à la Juventus. De quoi permettre à Milik de retrouver des sensations. Pour le plus grand bonheur de Robert Lewandowski, son coéquipier en sélection nationale.

La saison dernière a été très compliquée pour Arkadiusz Milik à l’OM. En effet, cela ne fonctionnait pas vraiment avec Jorge Sampaoli et le Polonais commençait très souvent en tant que remplaçant. Alors que des questions se posaient sur l’avenir de Milik, le départ surprise de Sampaoli avait forcément redistribué les cartes. Toutefois, au fil, pour Igor Tudor, le constat a été le même et il ne comptait pas vraiment sur Arkadiusz Milik pour cette saison à l’OM. A la recherche de liquidités, Pablo Longoria a alors poussé l’attaquant vers la sortie et la solution a été trouvée avec la Juventus, qui a accueilli l’ancien de Naples sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat.

Milik en pleine réussite à la Juventus

Après des derniers mois compliqués à l’OM, Arkadiusz Milik a donc filé à la Juventus. Un choix pour le moment payant étant donné les performances du protégé d’Allegri depuis le début de la saison. En effet, Milik a retrouvé le goût du but avec la Vieille Dame. Après 4 matchs de Serie A, le joueur prêté par l’OM en est à 2 buts et 1 passe décisive. De plus, le Turinois a également été décisif en Ligue des Champions avec 1 réalisation face au Benfica.

« Milik est revenu à la vie »