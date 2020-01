Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien de l'OM qui affiche ses regrets sur son départ...

Publié le 27 janvier 2020 à 1h00 par J.-G.D.

Parti de l’OM en 2016, et désormais à Reims, Alaixys Romao avoue qu’il aurait bien aimé continuer l’aventure sous la tunique marseillaise.

Passé par Grenoble ou Lorient, Alaixys Romao aura connu un tournant dans sa carrière à l’hiver 2013. En effet, le milieu de terrain de 36 ans avait officiellement les rangs de l’Olympique de Marseille à cette date. L’international togolais aura donc étrenné les couleurs olympiennes pendant trois saisons et demie avant de s’envoler à l’étranger. Revenu en France et à Reims en 2018, Romao est interrogé sur son aventure à l’OM, et ce dernier admet avoir été déçu suite à son départ de Marseille.

« Des regrets d’avoir quitté l’OM en 2016 ? Oui. Est-ce que j’aurais aimé rester plus longtemps ? Oui »