Mercato - OM : Les joueurs sortent du silence après la bombe lâchée par Villas-Boas !

Publié le 19 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Quelques jours après l'énorme sortie d'André Villas-Boas en conférence de presse, qui a clairement mis la pression sur son avenir, plusieurs joueurs de l'OM ont réagi en assurant qu'il ne pensait pas trop à cette situation.

« Honnêtement, on est resté loin de ça. On est concentré sur le terrain. On savait qu'on avait un match à jouer ce soir, et ce qu'il se passe à côté, ce n'est pas notre problème. Ça vous fait plus parler à vous qu'à nous je pense. » Après la victoire contre Granville en Coupe de France, Maxime Lopez a livré son sentiment suite aux récentes déclarations d'André Villas-Boas sur son avenir. Et l'attaquant de l'OM assure que les joueurs ne sont pas perturbés par la situation. Un avis partagé par Valentin Rongier.

Germain et Rongier défendent Villas-Boas