Mercato - OM : Un transfert à 16M€ échappe à Pablo Longoria

Publié le 17 juillet 2022 à 21h10 par La rédaction

Le mercato de l’Olympique de Marseille est laborieux et si les recrues se succèdent, certains postes sont toujours à pourvoir et notamment au milieu et en attaque. Le président Pablo Longoria semblait notamment pouvoir aller chercher Gerard Deulofeu, qui a finalement décidé de snober l’OM pour rester en Italie et rejoindre le Napoli.

Avec l’ouverture de la Ligue 1 qui approche à grands pas, le temps presse pour l’OM. Le groupe d’Igor Tudor n’est en effet pas complet et Pablo Longoria doit donc encore régler des chantiers, avec l’aide de son directeur sportif Javier Ribalta. Le duo fort de l’OM se heurte toutefois à plusieurs échecs et après Axel Witsel qui a décidé de rejoindre l’Atlético de Madrid, c’est un autre joueur qui devrait échapper à Longoria et Ribalta.

L’OM rate Deulofeu pour la deuxième fois

Il s’agit de Gerard Deulofeu, qui déjà cet hiver avait été approché par l’OM. Après une belle saison avec l’Udinese en Serie A, l’Espagnol a affiché le souhaite de changer de club et d’en rejoindre un pouvant lui offrir l’occasion de disputer la Ligue des Champions... et ça ne sera pas l’OM.

Au Napoli pour 16M€