Mercato - OM : L'énorme message de Lirola sur son retour à Marseille !

Publié le 2 octobre 2021 à 19h00 par D.M.

Prêté la saison dernière par la Fiorentina, Pol Lirola a été transféré définitivement à l'OM. Le joueur espagnol est revenu sur son grand retour à Marseille, une ville où il se sent chez lui.

A la recherche d’un latéral droit après le retour au Japon d’Hiroki Sakai, Pablo Longoria avait identifié sa priorité. Le président de l’OM souhaitait enregistrer le retour de Pol Lirola, prêté la saison dernière par la Fiorentina et auteur de prestations satisfaisantes sous les ordres de Jorge Sampaoli. Après des mois de négociations avec la Viola , l’OM officialisait le retour du joueur espagnol. Pol Lirola s’est engagé, cet été, pour cinq ans avec le club marseillais, pour un transfert estimé à 13M€.

« Je me sens ici chez moi »