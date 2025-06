Mercato - OM : Le transfert de rêve annoncé à l’étranger !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM se dit prêt à refuser des offres de 40M€ pour Leonardo Balerdi, cela ne semble pas décourager la Juventus. La Vieille Dame serait toujours sur la piste de l’international argentin, son « rêve » pour renforcer sa défense selon la presse italienne et qu’Igor Tudor aimerait retrouver après sa saison passée à Marseille.

En effet, la Juventus serait encore intéressée par Leonardo Balerdi , annoncé dans son viseur depuis plusieurs jours maintenant. Selon Sport Mediaset, si la Vieille Dame surveille également Nayef Aguerd (29 ans, West Ham ), Giovanni Leoni (18 ans, Parme ) et même Ronald Araujo (26 ans, FC Barcelone ), l’international argentin (7 sélections) serait son « rêve » dans l’optique de renforcer sa défense. Un joueur qu’ Igor Tudor a déjà connu à l’ OM et qu’il aimerait beaucoup retrouver chez la Juventus .

« Même à ce montant-là, il ne part pas »

Toutefois, les dirigeants marseillais ont clairement fermé la porte à un départ de Leonardo Balerdi récemment. Comme indiqué par RMC Sport, le défenseur âgé de 26 ans, promu capitaine et prolongé jusqu’en juin 2028 l’été dernier, est considéré comme quasiment intransférable, même en cas d’offre de 40M€. « Cela n'aurait aucun sens de commencer la deuxième année d'un projet en perdant le capitaine et le leader défensif de l’équipe », explique-t-on au sein de l’OM. « Une offre à 40 millions d’euros ? Même à ce montant-là, il ne part pas », a promis un dirigeant marseillais. Sport Mediaset laisse entendre que si Evan Ndicka (25 ans) venait à débarquer en provenance de l’AS Rome, l’Olympique de Marseille pourrait se montrer plus conciliant concernant Leonardi Balerdi. Réponse dans les prochains jours.