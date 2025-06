Mercato - OM : Ce transfert ne va pas plaire à De Zerbi ?

Axel Cornic

En vue d’une saison chargée avec la Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a réclamé des renforts à ses dirigeants. Mais le plus important pour l’Olympique de Marseille sera surtout de garder ses meilleurs éléments et c’est le cas de Leonardo Balerdi, devenu capitaine cette saison et très apprécié à l’étranger.

A Marseille, c’est l’été de tous les dangers. Après une première saison plutôt convaincante, l’OM doit confirmer et surtout montrer que la qualification pour la Ligue des Champions n’a pas été volée. Ça passera évidemment par un gros mercato, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui travailleraient déjà sur plusieurs pistes.

L’OM pourrait accueillir Ndicka... L’une d’entre elle s’est précisée au fil des dernières heures, puisque la presse italienne évoque une possible arrivée d’Evan Ndicka, défenseur central de l’AS Roma. Un échange avec Ismaël Koné était initialement évoqué, mais finalement les discussions entre les deux clubs se seraient déplacées sur un simple transfert de l’international ivoirien.