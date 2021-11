Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le ton est donné pour le mercato de janvier !

Publié le 27 novembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM pourrait tenter un ou plusieurs coups durant le mercato de janvier, Jorge Sampaoli prône avant tout la patience et laisse entendre qu’il ne se précipitera pas sur le marché.

Avec pas moins de onze recrues bouclées lors du dernier mercato estival, l’OM avait connu un marché des transferts relativement agité dans le sens des arrivées. Mais faut-il s’attendre à un scénario similaire en janvier ? Mis à part la présence d’un second latéral droit de métier derrière Pol Lirola et d’un autre buteur avec Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli semble disposer d’un effectif assez étoffé. Et l’entraîneur de l’OM compte d’ailleurs bien analyser avant de passer à l’action comme il l’a indiqué vendredi en conférence de presse.

Sampaoli temporise sur le mercato