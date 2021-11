Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prévient déjà Longoria pour le recrutement hivernal !

Publié le 26 novembre 2021 à 17h15 par B.C.

Alors que l’OM traverse une passe difficile actuellement, Jorge Sampaoli s’est prononcé sur le niveau de son groupe en vue du mercato hivernal.

L’OM a la gueule de bois ce vendredi. Sèchement battu par Galatasaray (4-2) la veille, le club phocéen est d’ores et déjà éliminé de la Ligue Europa et poursuit sa terrible série, avec seulement deux victoires sur les huit dernières rencontres toutes compétitions confondues disputées par l’OM. Après avoir séduit, Jorge Sampaoli est désormais sous pression, et alors que le mercato hivernal approche, l’Argentin s’est prononcé sur le niveau de son affectif en évoquant la prochaine fenêtre des transferts.

« Besoin d'une évolution totale pour tirer des conclusions en vue du mercato »