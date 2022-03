Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut boucler un énorme retour !

Publié le 24 mars 2022 à 21h30 par P.L.

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Bouna Sarr pourrait être tenté par un retour en Ligue 1. Et l'OM garderait un oeil sur ce dossier, afin d'apporter un peu de concurrence sur le côté droit de sa défense à Pol Lirola.

Après des performances plutôt satisfaisantes avec l’OM, Bouna Sarr s’est fait remarquer sur la scène européenne. De ce fait, le Bayern Munich l’a recruté lors de l’été 2020 pour venir concurrencer Benjamin Pavard sur le côté droit de la défense. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour l’international sénégalais. Depuis qu’il est arrivé en Bavière, Bouna Sarr dispose d’un temps de jeu assez restreint. Par conséquent, le latéral de 30 ans pourrait être amené à partir cet été, alors que son contrat avec le Bayern Munich court jusqu’en juin 2024. Et l’OM pourrait bien envisager de le récupérer.

L’OM garde un œil sur Bouna Sarr pour concurrencer Pol Lirola