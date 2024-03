Mercato - OM : Le retour de l’enfant du pays pour cet été ?

Thomas Bourseau

Natif de la cité phocéenne et ayant effectué une partie de sa carrière de joueur à l’OM, Christophe Galtier est à nouveau dans la discussion pour prendre les rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille. Cependant, rien n’est encore joué pour l’enfant du pays. Explications.

Né à Marseille et formé à l’OM, Christophe Galtier est bel et bien l’enfant du pays. Pour autant, le champion de France avec le LOSC en 2020/2021 a entraîné l’ennemi historique de l’Olympique de Marseille : le PSG l’espace d’une saison en 2022/2023. Et ce, avant d’avoir pris les rênes de son club formateur.

Galtier, enfin un retour à Marseille ?

Annoncé dans le viseur de l’OM l’année dernière pour le poste d’entraîneur, Christophe Galtier figure toujours dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille pour la succession de Jean-Louis Gasset, entraîneur intérimaire du club phocéen jusqu’au terme de l’exercice actuel. D’ailleurs, L’Équipe l’assure : Pablo Longoria fait même de lui l’une de ses deux priorités pour le poste d’entraîneur la saison prochaine. Le retour de l’enfant du pays pourrait être gâché par un autre coach de Ligue 1.

Fonseca, l’autre priorité marseillaise