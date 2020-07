Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le prochain gardien de l’OM pourrait être…

Publié le 17 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

A 35 ans, Steve Mandanda n’est clairement pas l’avenir de l’OM. Qui pourrait alors lui succéder dans les buts phocéens ? Le champion du monde a une idée.

La saison prochaine, l’OM va repartir avec Steve Mandanda et Yohann Pelé, qui a récemment prolongé, au poste de gardien. Toutefois, à 35 et 37 ans, les deux Français sont sur la fin. Alors que le club phocéen pourrait offrir une prolongation au champion du monde, il faut tout de même préparer l’avenir et trouver celui qui viendra remplacer Mandanda dans les buts de l’OM. Quelle solution sera alors privilégiée par la direction marseillais ? Un gardien sera-t-il recruté ? L’OM fera-t-il confiance à son centre de formation ? A 17 ans, Simon Ngapandouetnbu commence à se faire remarquer chez les jeunes. Un talent qui pourrait bien remplacer Mandanda à en croire ce dernier.

« C’est le plus logique »